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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan ayna pozu

        Devrim Özkan'dan ayna pozu

        Oyuncu Devrim Özkan, Dubai'ye gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:30
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        Devrim Özkan'dan ayna pozu
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        Devrim Özkan, rol aldığı diziyle ilgili bir etkinliğe katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu, otel odasında çektiği ayna pozunu da Instagram sayfasında yayımladı.

        Devrim Özkan'a şehir gezisinde, rol aldığı dizinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, kendisine zaman zaman eşlik etti.

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        #Devrim Özkan

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