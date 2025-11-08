Habertürk
        Haberler Magazin Devrim Nas, Game of Thrones'un yıldızı Liam Cunningham ile buluştu - Magazin haberleri

        Devrim Nas, Game of Thrones'un yıldızı Liam Cunningham ile buluştu

        Ünlü oyuncu Devrim Nas, Boğaziçi Film Festivali'nde Game of Thrones yıldızı Liam Cunningham ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 18:46 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:46
        Game of Thrones'un yıldızıyla buluştu
        Ünlü oyuncu Devrim Nas, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Festival, bu yıl dünyaca ünlü bir ismi daha İstanbul'da ağırladı.

        'Game of Thrones'ta adlı dizide 'Davos Seaworth' karakterine hayat veren İrlandalı aktör Liam Cunningham, festival kapsamında İstanbul'a geldi.

        Devrim Nas, Liam Cunningham ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Öte yandan Liam Cunningham, daha önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun toplantılarında yer almıştı. Ünlü aktör, Filistin’e verdiği destekle de dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        #Liam Cunningham
        #Devrim Nas

