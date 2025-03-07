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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu' Nişantaşı'nda

        'Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu' Nişantaşı'nda

        "Resmin Şairi" Devrim Erbil, The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşan "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu" başlıklı sergisinde, kendine özgü çizgilerini Fenerbahçe'nin renkleriyle resmediyor, sanat ve sporun ortak noktalarını özgün bir perspektifle ele alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:06
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        'Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu' Nişantaşı'nda
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        Çağdaş Türk sanatının usta isimlerinden, ‘Resmin Şairi’ Devrim Erbil, kendisine ilham veren İstanbul'un bir parçasi olan Kadiköy ve Fenerbahçe Spor Kulübü için özel bir koleksiyona imza attı. 1907 Art platformunun ilk projesi olan “Bir renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu” başlıklı sergi, The Stay Boulevard Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

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        Birbirinden farklı alanlar gibi görünse de tutku, bağlılık, disiplin gibi ortak noktalar barındıran sanat ve spor, Erbil’in benzersiz çizgilerinde hayat buluyor. Fenerbahçe Spor Kulübübü’nün tarihini, Fenerbahçe’nin ruhunu yansıtan önemli unsurlardan biri olan Kadıköy ve Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun İstanbul’un siluetindeki özel yeri sanatçı Devrim Erbil’in yorumuyla eserlerinde yeniden canlanıyor, Erbil’in fırçasıyla İstanbul’un ikonik mekanları adeta ölümsüzleşiyor.

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        Küratörlüğünü Renk Erbil’in üstlendiği sergi, Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonunda yer alan dört adet yağlı boya dört adet led aydınlatmalı ışıklı enstalasyon eser ve on sekiz adet limitli seri ipek baskı eserden oluşuyor. Sergide ayrıca misafir sanatçılar Beste Alperat’ın “Humming Birds” ve “Hug” adlı heykelleri ve İnci Tezel’ in “Tutku”ve“Coşku” eserleri de yer alıyor.

        “Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil Fenerbahçe Koleksiyonu” sergisi, 28 Nisan tarihine dek The Stay Boulevard Nişantaşı’nın 1. katındaki sergi alanında görülebilir.

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        #The Stay Boulevard Nişantaşı
        #Devrim Erbil
        #fenerbahçe
        #sergi
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