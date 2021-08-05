Devrilen TIR'ın ardından zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, devrilen TIR'ın sürücü ölürken, yanındaki genç ağır yaralandı. TIR'ın kapattığı kara yolunda oluşan kuyruktaki zincirleme kazada ise yaralananlar oldu.
Feci kaza, saat 04.30 sıralarında Kulu Makas Mevkii yakınları Aksaray-Ankara kara yolunda meydana geldi. Makas Kavşağı'ndan Ankara istikametine seyir halinde olan İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı Mercedes marka işlenmiş deri yüklü TIR, bir dinlenme tesisi karşısında kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.
KABİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
TIR'ın kabini refüj bariyerlerine çarparken, yolu tamamen kapattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri ile kurtarıcı sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü kabinde sıkışarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 17-18 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
TIR'ın kabininde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarma çalışması sırasında kara yolunda ulaşım yol kenarındaki dinlenme tesisi içerisinden kontrollü olarak sağlandı.
ARAÇ KUYRUĞUNDA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Öte yandan, devrilen TIR'ın kara yolunu tamamen kapattığı kaza sonrası Aksaray-Ankara kara yolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Oluşan kuyrukta ise zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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