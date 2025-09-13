Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Ferdi Tayfur Müzesi ziyarete açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla projesine başlanan Ferdi Tayfur Müzesi, memleketi Adana'da ziyarete açıldı. Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un anısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, park ve müze yapılması için talimat verdi.

Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı. Ferdi Tayfur'un hayatını anlatan belgesel gösteriminin de yapıldığı müze, düzenlenen törenle açıldı.

Müzenin de yer aldığı 22 dönüm alanda, Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimlerinin verildiği Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi gibi hem yetişkinler hem de çocuklar için alanlar bulunuyor. Müzede, sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırası yer alıyor.

Ferdi Tayfur Müzesi ziyarete açılışa sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur da katıldı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİN ELİNE SAĞLIK"

Açılışa katılan Salih Gülağacı isimli vatandaş, "Emeği geçen herkesin eline sağlık. Katılım çok yoğun. Adana'da olan herkesin gelip burayı incelemesi lazım" derken, Fevzi Topuzlu ise, "Ferdi Tayfur gibi bir üstadın hatıralarının yaşatıldığı çok keyifli bir yer olmuş. Eşimle birlikte İzmir'den kalkıp geldik. Herkesin görmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

"YENİ TANIYORUM AMA ÇOK GEÇ KALMIŞIM" Asiye Topuzlu adlı vatandaş da, "Harika bir yer. Ben Ferdi Tayfur'u yeni tanıyorum ama çok geç kalmışım. Müziklerine bayılıyorum" dedi. Protokolün kurdele kesiminin ardından müze ziyaretçilere açıldı. Açılış sonrası Ferdi Tayfur'un yakın dostu Ahmet Selçuk İlkan konser verdi. Açılışa Ferdi Tayfur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.