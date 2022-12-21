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Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etmişti. Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Bahçeli'nin bağışladığı arsaya cemevi yapılacağını açıkladı

Giriş: 21.12.2022 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak
DHA

HORASAN Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği Nevşehir'deki arsaya cemevi yapılacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi 18 Aralık'ta Mersin’de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Şahin, ''Devlet bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir jestti'' diye konuştu.


'TAPUYU ALDIK'


MHP lideri Bahçeli’nin hibe ettiği arsanın tapusunu bugün teslim aldıklarını söyleyen Şahin, "Dün Devlet bey lütfederek bizi aradılar, 'Tapunuzu alın' deyince biz daha da şaşırdık. Gerekli evrakları tamamlayarak, tapumuzu da Sayın Devlet Bahçeli’nin makamında kendi elinden aldık. Kendisine teşekkür ederek, bu arsayı nasıl değerlendirmemizi istediğini sorduk. Bunun üzerinde Devlet bey, 'Bu arsayı ben size bağışladım. Siz ne uygun görürseniz onu yapın' dedi. Biz de kendisine 'Sizin isminizi taşıyan bir yer yapmak istiyoruz' dediğimizde 'Aleviler üzerine yaptığımız yardımlar ve çalışmalar siyasi bir malzeme olmasın' diyerek, arsa üzerine yapılacak tesisin kararını büyük bir teveccühle bize bıraktılar. Kendisinin özel bir talebi olmadı; ama biz oraya bir cemevi yapacağız; bir aşevimiz, kültür merkezimiz olacak" dedi.

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