Diyarbakır'ın Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık alarmı
Diyarbakır'da, farklı türlerdeki çok sayıda canlının yaşam alanı olan Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklığın etkileri günden güne artıyor
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Diyarbakır'da, Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan Devegeçidi Baraj Gölü'nde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması, yağışların azalması, iklim değişikliği ve buharlaşma gibi nedenlerle, bu yıl su seviyesinde normalin üzerinde bir düşüş yaşandı.
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Göçmen kuşlar için besin ve üreme alanı olmasının yanı sıra tatlı su balıkçılığı ve tarımsal sulama amacıyla da kullanılan göldeki çekilme, ekosistemi tehdit ediyor.
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Göl tabanında kalan çamurda besin arayan kuşlar ve koyun sürüleri, kuraklığın etkilerini gözler önüne seriyor.
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