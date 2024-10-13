Devamlı ağrı çekiyorsanız dikkat! Uzman doktordan tavsiyeler: Kronik ağrılarla başa çıkmanın 8 yolu!

KRONİK AĞRILARIN SEBEBİ NEDİR?

Bazen kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon yaratan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır. Kronik ağrı, sinirleri yaralayan bir kazadan, enfeksiyon veya cerrahiden de kaynaklanabilir. Op.Dr. Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam etti;