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        Haberler Gündem Politika DEVA'da Ali Babacan yeniden genel başkan | Son dakika haberleri

        DEVA'da Ali Babacan yeniden genel başkan

        Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Ali Babacan, yeniden Genel Başkan seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:41
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        Babacan yeniden genel başkan
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        Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sona erdi.

        "Yeni bir yol, DEVA yolu" sloganıyla Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Ali Babacan tek aday olarak girdi.

        Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

        Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.

        GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

        DEVA Partisi'nin 50 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesinde, Ahmet Burçin Yereli, Ali İhsan Merdanoğlu, Bünyamin Özbek, Büşra Sakınmaz, Cem Avşar, Cennet Uslu, Duygu Aydın, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakçı, İdris Şahin, Evrim Rızvaoğlu, Sadullah Ergin, Selam Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Yakup Engin, Zeynep Çamlı, Numan Tunç, Kerem Altın, Kamuran Sayhan, Serap Karaosmanoğlu yer aldı.

        DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

        Partinin Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeleri arasında Bahar Saygılı, Hüseyin Kaderoğlu, Fırat Fesih Kaya, Mahmut Sevindi, Mustafa Nuri Akbulut, Zeki Kahraman, Mehmet Zeki Kaplan bulunuyor. İlkeler ve Değerler Kurulu’nda ise Dilek Yüksel, Onur Güneş, Davut Gazi Benli, Süleyman Demir ve Ayhan Yılmaz yer aldı.

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        #DEVA Partisi
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