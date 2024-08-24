Dev orkinos heyecan yarattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, dev bir orkinos yakaladı. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve tam 376 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçılar ve vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı
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Bodrum'da yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı, bugün saat 04.00 sıralarında Gölköy'den 7 metrelik tekneyle denize açıldı.
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4 amatör balıkçı, Türkbükü- Didim açıklarında ava başladı. Saat 08.00 sıralarında grubun oltalarına, dev orkinos takıldı. Orkinosu yukarı güçlükle çeken balıkçılar, 5 saatlik bir mücadele verdi.
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Balıkçılar dev orkinos su yüzeyine çıkararak ve kuyruğundan bağlayarak Gölköy'e getirdi.
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Gölköy limanında vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinosun, tartıldığında 376 kilogram olduğu belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orkinos, görenleri hayrete düşürdü.
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Öte yandan orkinosun parçalanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
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