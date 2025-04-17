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        Haberler Yaşam Dev kalamar ilk kez canlı olarak görüntülendi

        Dev kalamar ilk kez canlı olarak görüntülendi

        Bilim insanları, Antartika yakınlarında ilk kez doğal ortamında yaşayan bir dev kalamarı görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:13
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        Falkor (too) adlı araştırma gemisinden kontrol edilen SuBastian adlı uzaktan kumandalı deniz altı aracı, yaklaşık 600 metre derinlikte bebek bir dev kalamara ait görüntü kaydetti.

        Yaklaşık bir feet uzunluğundaki kalamar, henüz yavru olmasına rağmen dikkat çekici detaylar sergiledi.

        Görüntüler, dünyanın en ağır omurgasızları arasında yer alan bu türün şimdiye kadar elde edilmiş en net kayıtları arasında yer alıyor.

        Auckland Teknoloji Üniversitesi’nden kalamar uzmanı Kat Bolstad ve cam kalamarlar üzerine çalışan AaronEvans, görüntüleri doğruladı.

        Araştırmacılar ayrıca kalamarın gözlerindeki ışıldamayı da kayıtlara geçirdi.

        Görüntüler, yeni deniz canlılarını keşfetmeyi amaçlayan uluslararası ‘Ocean Census’ girişiminin Güney Sandwich Adaları çevresindeki 35 günlük keşif gezisi sırasında çekildi.

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        #dev kalamar
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