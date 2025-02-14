Potada dev maç! Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko-Galatasaray mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbi maçının başlangıç saati...
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Potada derbi heyecanı... ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası dörtlü finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko dörtlü final yolunda, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçerken, Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko-Galatasaray basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Türkiye Kupası yarı final basketbol maçı 14 Şubat Cuma bugün saat 20:30'da oynanacak.
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FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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KAZANAN TAKIM FİNALE YÜKSELECEK!
Türkiye Kupası dörtlü finalinde Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçının kazananı finale yükselerek, Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka maçının galibinin finaldeki rakibi olacak.
Türkiye Kupası Final maçı 16 Şubat Pazar saat 16:00'da oynanacak.