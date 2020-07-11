Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'teki Özel Röportaj programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
"86 YILLIK AYIPTI"
Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendiren Destici, "Elhamdülillah diyorum. Biz BBP'liler, Alperenler, milliyetçi maneviyatçı çevreler gibi Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyorduk. Ankara'ya lise okumaya geldiğimde ilk katıldığım eylem, 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' eylemiydi. İlk gözaltına alındığım eylem de oydu. Ben o zaman daha lise 1 öğrencisiydim. Bu karar tarihi bir karar. 86 yıllık bir ayıp ortadan kalktı. 86 yıllık bir yanlış düzeltildi" diye konuştu.
"BUGÜNE NASİP OLDU"
Danıştay'ın vakıf senedi üzerinden kararını verdiğini ve doğru yaptığını kaydeden Destici, "Ayasofya, İstanbul'un en önemli sembolüydü" dedi. Destici, "Neden şimdi bu karar alındı" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Her şeyin bir zamanı vardır. Bunun da bir süreci vardı, bugüne nasipmiş. İstanbul'u da pek çok komutan fethetmek istedi ama Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu."
"MÜCADELE YÜRÜTTÜK"
BBP ve Alperenler olarak Ayasofya için en çok eylem yapanların kendileri olduğunu kaydeden Destici, "Kapalıyken bile bayramlarda namazı kılıp sadece sözle bırakmadık. Açılması noktasında da hukuki süreç yürütmüş siyasi partiyiz. Bugüne nasipmiş. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Kararın hemen ardından kararname çıktı" diye konuştu.
"CHP HAYIR DİYEMİYOR"
Karar açıklandığı sırada Meclis'te olduğunu belirten Destici, Genel Kurul'da alkışlarla karşılanan karara İYİ Parti'den de destek geldiğini CHP'nin tavrına ilişkin olarak da "CHP hayır diyemiyor ama biraz temkinli" tespitini yaptı.
"EGEMENLİK HAKKIMIZ"
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun karardan önceki açıklamasını hatırlatan Destici, "Açılmasaydı, 'ABD'den açıklama geldi, açamadınız' denilecekti. Bunun bütün dünyaya bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bizim egemenlik hakkımız" dedi.
"SİYASİ DEĞİL HUKUKİ"
Danıştay kararının beklenmeden Ayasofya'nın açılabileceğine yönelik yorumların hatırlatılması üzerine Destici, "Siyasi karar olurdu. Doğrusu yapıldı, önce hukuki karar beklenildi. Biz Danıştay kararını beklemezdik ama bu da doğru mudur, doğrudur" diye konuştu.
"FETİH VE KILIÇ HAKKI"
Ayasofya'nın açılmasını fethin sembolü olduğu için, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin vakıf senedinde açıkça belirtildiği için savunduklarını kaydeden Destici, "Hem inançlarımız hem egemenlik hakkımız için hem de fethin sembolü ve kılıç hakkı olarak gördüğümüz için savunduk" ifadelerini kullandı.
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