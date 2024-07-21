Destici: Sokaklarımız köpeklerden temizlenmeli

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BBP Genel Başkanı Destici, parti merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Destici, Şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın dünkü cenazesine Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle katılamadığını, bugün ailesine taziye ziyaretine gideceğini söyledi. Destici, PKK terörü ile mücadelenin 40 yıldan fazla bir süredir devam ettiğini belirterek, "Karşımızda basit bir terör örgütü yok. Türkiye'de gösterilmeye çalışıldığı gibi belli bir etnik kökenin savunuculuğunu yapan bir terörist grup yok. Emperyalist, küresel güçlerin maşası ve Türk devletini bölmek için görevlendirilmiş kanlı bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Hain ve kahpe bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Allah devletimize zeval vermesin, ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin" diye konuştu.

'KIBRIS, TÜRKİYE'NİN HAKKIDIR' Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne ilişkin, "Dünkü ziyaretlerimizde bir kez daha şunu tecrübe ettik ki artık federe bir devlet Kıbrıs'ta çözüm olamaz. Mevcut şartlarda Kıbrıs'ta tek çözüm vardır, o da 2 devletli bir çözümdür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğinde isteseydi Ada'nın tamamını alır ve tamamını Türkleştirebilirdi. Bunu yapmadı. Oradaki Rumlara da bir yaşam hakkı verdi. Bunu yapacak yeryüzünde çok az devlet vardır. Rusya'nın yaptıkları ortada, bugün İsrail'in yaptıkları ortada, ABD'nin yaptıkları ortada, Çin'in yaptıkları ortada. Hepsinin yaptıkları ortada; ama 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti devleti adına, 'Barış Harekatı' demiştir ve adı gibi bir harekat gerçekleştirmiştir. Tabi gönlümüz isterdi ki Kıbrıs'ın tamamı alınsaydı ve bugün Kıbrıs bir Türk adası olsaydı. Bu da Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakkıdır. Rodos nasıl bizden koparılmışsa, Girit nasıl bizden koparılmışsa, 12 Adalar nasıl bizden koparılmışsa Kıbrıs da öyle koparılmaya çalışılmıştır ama 1974'te buna fırsat verilmemiştir. Arzumuz, dileğimiz, çabamız bizden koparılanların geri bizim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇOĞU MENFAAT SEVER' TBMM'de komisyon aşamasında görüşmeleri devam eden Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinen Destici, şöyle konuştu: "Türkiye'nin bir başıboş, saldırgan sokak köpeği problemi var. Yıllardır devam eden bir sorun. Bunun çözülmesi gerektiğini en güçlü bir sesle dile getiren BBP oldu. Mama lobileri var. Gerçek hayvansever derneklere bir şey demiyorum. Ama çoğunluğunun gerçekte hayvansever değil; menfaat sever olduğunu görüyoruz. O dernek çatıları altında önemli bir kısmının hangi menfaatleri elde ettiği de kamuoyuna yansıyor. Biz, adı 'Hayvansever' diye onun hayvansever olduğuna mı inanacağız. İşte bir CHP'li milletvekilinin durumu ortaya çıktı. Adam yüksek sesle konuşuyor, 'Bu bir katliamdır' diye, adam avcılık kulubü başkanlığı yapmış. Geyik avlıyor, keklik avlıyor. Hem de profesyonel. Köpeği bu kadar savunuyorsun, hiç kimseye saldırmayan kekliği vuruyorsun, tavşanı vuruyorsun. Bir de önünde poz veriyorsun. Meclis'te neler yaşandı. Küçücük çocuğu köpekler tarafından parçalanıp ve aylarca tedavi gören Tunahan'ın babasının üstüne yüründü. Yine küçücük kız çocuğu köpekten kaçarken aracın altında kaldı, hayatını kaybetti, annesinin üzerine yürüdüler. Kim yürüyenler; CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri. 'Siz burayı provoke ediyorsunuz' diyor. Adamın canı gitmiş, çocuğu ölmüş. O feryat etmesin de kim feryat etsin? Böyle vicdansızlık olmaz. Bu insanlık değildir. Bu yasa ekime kalmadan mutlaka ve mutlaka, Meclis kapanmadan çıkarılmalı ve sokaklarımız köpeklerden temizlenmelidir."