"Derya ve Deniz Hayallerinin Peşinde" dijital çocuk hikâye kitapları serisi yayımlandı

AstraZeneca Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart ve Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu danışmanlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki BilgiGender iş birliğiyle sürdürdüğü "Benim Adım İnsan" projesini genişletti.

Şu ana kadar, akademisyenler ve alanında uzman birbirinden değerli ismin toplumsal cinsiyet eşitliğini çeşitli açılardan ele aldığı videoların "Benim Adım İnsan" YouTube kanalında, podcastlerin ise Spotify, Apple Podcasts ve Deezer platformlarında yayınlandığı proje kapsamında bu kez, cinsiyet eşitliğinin önemine genç yaşta dikkat çekmek üzere dijital çocuk hikâye kitapları kaleme alındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu da "Biz yetişkinlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini her şeyden önce çocukların bugünleri ve gelecekleri için sağlaması gerekiyor. Kız veya oğlan fark etmeksizin çocukların cinsiyetlerinden kaynaklı bariyerlerle karşılaşmadan eşit ve özgür bir dünyada güvenle yaşamaları bizim sorumluluğumuz. Bu sorumlulukla yola çıktık, macera ve heyecan dolu çocuk kitapları serisi hazırladık. Çocuklara ve hatta büyüklere seslenmesini, zevkle okunmasını umut ettiğimiz çok güzel hikâyeler hazırlanmasına vesile olmaya çalıştık. Onları hayatta her şey olmaya hakları olduğu yolunda ilham veren rol modellerle buluşturan bu hikâyelerde bir araya getirdik. Umuyorum bizim neşe ve umutla hazırladığımız bu dijital kitaplar çocuk okuyucularıyla bir an önce buluşur" dedi.