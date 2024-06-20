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        Haberler Magazin Derya Uluğ, sahnede rahatsızlandı - Magazin haberleri

        Derya Uluğ, sahnede rahatsızlandı

        Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:57
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        Derya Uluğ, Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlandı. Konseri zar - zor tamamlayan Uluğ, sahneden indikten sonra hastaneye kaldırıldı.

        Domuz Gribi olduğu anlaşılan Derya Uluğ, tedavi altına alındı. Uluğ, bir açıklama yayınlayarak sonraki performansını gerçekleştiremeyeceğini söyledi; "Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef bir sonraki konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.”

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