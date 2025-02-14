Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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"ASİL ÇOK BEĞENİYOR"

Saç rengini değiştirdiği görülen Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'ün yeni imajını beğenip beğenmediği sorulması üzerine "Asil çok beğeniyor. Hep böyle dolaşmamı istiyor. Ben de memnunum" yanıtını verdi.

"ÖZEL KUTLAMA YAPMIYORUZ"

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili konuşan Derya Uluğ; "Ticarete dönüştü. Özel kutlama yapmıyoruz. Bize her gün 14 Şubat" dedi. Şarkıcı, çocuk isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise "En hayırlısı ne zamansa o zaman" ifadelerini kullandı.