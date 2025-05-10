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        Haberler Magazin Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Viyana'da aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Viyana'da aşk tazeledi

        Aşklarını ilk kez Yunanistan tatilinde paylaşan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'da romantik bir kaçamak yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:06
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        Viyana'da aşk tazelediler
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        Derya Baykal ile merhum sanatçı Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, bir süredir oyuncu meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

        Aşklarını ilk kez geçtiğimiz yaz Yunanistan tatilinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, bu kez Avusturya’nın başkenti Viyana’da romantik bir tatil yaptı.

        Ünlü ikili, tatil anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Derya Şensoy, Viyana karelerine; "Bol bol sanat ve yemekli geçen bir Viyana turu" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Derya Şensoy
        #Yağız Can Konyalı

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