Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Viyana'da aşk tazeledi

Derya Baykal ile merhum sanatçı Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, bir süredir oyuncu meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

REKLAM advertisement1

Aşklarını ilk kez geçtiğimiz yaz Yunanistan tatilinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, bu kez Avusturya’nın başkenti Viyana’da romantik bir tatil yaptı.

Ünlü ikili, tatil anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Derya Şensoy, Viyana karelerine; "Bol bol sanat ve yemekli geçen bir Viyana turu" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram