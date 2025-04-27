Derya Bedavacı: İçim kıpır kıpır ama şarkılarım ağır

Derya Bedavacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Bedavacı, konseri; "Benim içim kıpır kıpır ama şarkılarım çok ağır. Bu akşam bir denge kuracağız artık. Hep birlikte 2 saat bir rahatlayalım" sözleriyle başlattı. Bedavacı, 'Seni Seven Kimdi', 'Deme' ve 'Tövbe' şarkılarını seslendirdi.

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Derya Bedavacı; Kayseri, İstanbul Harbiye, Konya, Adana, Denizli, İzmir, Bursa konserleri ile Mayıs ayında da turnesine devam edecek.