ABD'den ödül kazandı 0:00 / 0:00

Derviş Zaim’in 'Flaşbelleki' ABD’nin önemli festivallerinden 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı

HABERTURK.COM

Derviş Zaim'in yönettiği 'Flaşbellek'i ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen ve ülkenin önde gelen festivalleri arasında kabul edilen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı. 'Flaşbellek', Suriye’den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

'Flaşbellek', 2020'de Fransa'nın en önemli iki festivalinden biri olan 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde 'Genç Jüri Ödülü’nü kazanmış ve 12 - 19 Temmuz 2021 arasında Fransa’da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda izleyiciyle buluşmuştu.

'Flaşbellek'te Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar. Görüntü yönetmenliği’ni Andreas Sinanos’un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in, müziğini Marios Takoushis’in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya’da çekilmişti. 'Flaşbellek'in 2021 - 2022 sinema sezonunda gösterime girmesi bekleniyor.