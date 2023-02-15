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Dernek yöneticisi arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti

Kocaeli'den Kahramanmaraş'a giden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Giriş: 15.02.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Dernek yöneticisi kurtarma çalışmalarında kalp krizinden öldü! - güncel haberler
İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, yardım çalışmaları için iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Doruklu, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doruklu'nun vefatından bir gün önce yaptığı paylaşımı ise şöyle:

"Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin."

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