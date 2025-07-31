Defne Samyeli'nin 1995 - 2011 arasında evli olduğu Eren Talu'dan olan kızı Derin Talu, yine ilginç bir açıklamada bulundu.

21 yaşındaki Derin Talu; "Annem adımı 'Delfin', babam ise 'Elma' koymak istiyordu. Allah'a şükür, adım 'Elma' değil" dedi. Eren Talu kızının ismini 'Elma' olarak koysaydı bu, Türkiye'de bir ilk olacaktı.

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"ÜNİVERSİTE OKUMAYI PLANLAMIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Derin Talu, daha önce de; "Ben üniversite okumadım ve okumayı planlamıyorum, Liseden sonra sanat okuyacaktım üniversitede, sonra sanat okumamın çok bir faydasını göreceğimi düşünmüyordum. Sanatın ve resim çizmenin öğretilebilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hâlâ resim çiziyorum, sıfır eğitimle ve gayet memnunum" demişti.

Derin Talu, kendisine yöneltilen, "Üniversiteye gitmiyorsan, Ne yapıyorsun?" sorusuna ise "Ben babamın mimarlık ofisinde çalışıyorum. Uzun zamandır resim çiziyorum, kendi sergim olacak bu sene inşallah. Bir şiir kitabı çıkartıyorum ve sosyal medyayı iş olarak görüyorum ayrıca mankenlik yapıyorum. Her şey eğitim, üniversite değil, ben kendimi orada görmedim" yanıtını vermişti.

Derin Talu, Defne Samyeli ve Deren Talu

RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN TORUNU

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ise Türk edebiyatının ilk realist romanı 'Araba Sevdası'nın yazarı Recaizade Mahmud Ekrem'in büyük dedelerinin olduğunu açıklamıştı.