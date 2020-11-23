Dereye uçan araç sürücüsü kayıp

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Araçtaki şahsı dere içinde arama çalışmaları sürüyor.

İlhan Gürbüz yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil Espiye'den Güce istikametine seyir halindeyken İlit Köprüsü mevkiinde virajlı bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada dere içerisinde bulunan araçta tek olduğu öğrenilen sürücü İlhan Gürbüz'ün izine rastlanmadı. Bunun üzerine AFAD, Jandarma ve AKUT ekiplerinin katılımıyla derede arama çalışması başlatıldı.