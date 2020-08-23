Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, önceki gün dayısı Sühan Samyeli ile birlikte Emirgan'da görüntülendi.

İkili, birlikte sahil turu yaparken objektiflere yansıdı. İlerleyen saatlerde Emirgan'daki bir mekana giren dayı-yeğen, birlikte zaman geçirdi.