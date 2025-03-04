Derecik'te kurtlar ineklere saldırdı

Derecek'te arazide otlayan ineklere kurtlar saldırdı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde arazide otlayan ineklere kurtlar saldırdı. İneklerden biri yaralandı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde arazide otlayan ineklere kurtlar saldırdı.
İlçeye bağlı Koryürek köyünde meydana gelen olayda, ineklerini otlatmaya götüren köylüler, kurtların aniden sürüye saldırdığını gördü. Saldırıda inekler, kurtlardan kaçmaya çalıştı. Bir ineğin yaralandığı olayda kurtlara köylüler müdahale etti.
Köy sakinleri, bölgede son zamanlarda kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden yardım talep etti. Köy halkı, hayvanlarını korumak için daha fazla önlem almayı planladıklarını ifade etti.