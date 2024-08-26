Derebaşı virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel de sporcularla dünyanın en tehlikeli yolunu aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgenin virajların yanı sıra doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu anlatan Özel, "Aşağı inince sis var, daha yukarı çıkınca güneşli hava oluyor. Yine bazen tırmanışta önümüzdeki arkadaşımızı kaybedecek kadar sis oluyor. Gerçekten eşsiz bir doğa, bütün bisikletseverleri buraya bekliyoruz. Aynı zamanda tarihi önemi de barındıran çok önemli bir geçit. İnşallah önümüzdeki yıl yine bisiklet grubumuzla burada olacağız" dedi.