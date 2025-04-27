Derbide görev almıştı: Slavko Vincic'e dev görev!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slavko Vincic, UEFA tarafından zorlu maça atandı.

UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.

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Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.

Arsenal'in PSG'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 29 Nisan Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak.