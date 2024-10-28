Derbide Galatasaray'ın sistemi değişti!

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.

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SİSTEM DEĞİŞTİ

Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.

BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.

ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

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Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.

Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.