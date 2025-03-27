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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbi öncesi kadro belirsizliği! - Galatasaray Haberleri

        Derbi öncesi kadro belirsizliği!

        Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Ancak kritik maç öncesinde yaşanan küçük sakatlıklar ve fiziksel problemler, kadroda belirsizliğe yol açarken teknik ekip de rakip analizine odaklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:41
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        • 1

          Milli takımın son maçında sakatlanan Victor Osimhen'in durumu merak konusuydu. Nijeryalı yıldız, hafif bir ağrı hissettiğini ancak durumunun ciddi olmadığını belirtti. Osimhen bugün detaylı kontrollerden geçecek ve herhangi bir sorun çıkmazsa derbide ilk 11'de sahaya çıkacak.

        • 2

          Brezilya maçında Alisson ile yaşadığı çarpışma sonrası protokol gereği milli takımdan ayrılan Davinson Sanchez, bugün İstanbul'a ulaşacak. Uzun bir seyahatin ardından gelen Kolombiyalı stoperin ileri tetkikleri yapılacak; beyin cerrahları ve nörologlar tarafından değerlendirilecek. Eğer Sanchez'de ciddi bir problem tespit edilirse, defans hattında değişiklik yapılması kaçınılmaz olacak.

        • 3

          Milli takımdan sakatlıkları nedeniyle erken dönen Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, antrenmanların belirli bölümlerinde takımla birlikte çalıştı. İkili, derbi öncesinde fiziksel durumlarını tam olarak test edecek. Özellikle kanat bölgesinde alternatif arayışında olan teknik direktör Okan Buruk için Yunus Akgün'ün durumu büyük önem taşıyor.

        • 4

          OKAN BURUK'TAN KAMP KARARI ÇIKMADI

          Teknik direktör Okan Buruk, kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş'ı detaylı bir şekilde analiz ediyor. Buruk, son üç sezondur uyguladığı kamp yapmama geleneğini değiştirmedi. Oyuncularını zorlu mücadele öncesi ekstra strese sokmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, taktik toplantılar ve video analizleriyle rakibini futbolcularına en ince ayrıntısına kadar anlatacak.

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