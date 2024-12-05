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        Haberler Bilgi Spor Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

        Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

        Süper Lig'de 15. hafta derbi heyecanına sahne oluyor. Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, başkan ve teknik direktör değişikliğinin ardından Fenerbahçe karşılaşmasıyla kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise Beşiktaş'ı yenerek liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Dev derbi öncesinde, Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:47
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        • 1

          Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN Sports 1 üzerinden naklen yayınlanacak.

        • 4

          EZELİ REKABETTE 360. MAÇ

          Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 5

          TFF DERBİNİN HAKEMİNİ AÇIKLADI!

          Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

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