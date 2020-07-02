Depresyon yaşayan bir yakına ya da arkadaşa nasıl yardım edilebilir? Onun durumunu anlamak ve yaşadığı ruhsal bozukluğun içerisinde nasıl davranmak gereklidir?

Depresyonda olan kişi; huzursuzluk, isteksizlik, hayattan zevk almama ve kötü düşüncelere sahip olma gibi bir duygu durumu içerisinde olur. Öncelikle depresyonda olan yakının depresyon derecesinin saptanması ve tedavi edilebilmesi için ona destek olarak bir hekime gitmesini sağlamalısınız. Düzenli şekilde ilaçlarını alması ve terapilerine de düzenli iştirak etmesi halinde azalmalar görülecektir. Bunun için onu bu konuda da destekleyerek onunla beraber gidebilirsiniz. Hatta tedavi ile ilgili doktorundan bilgi alarak takip etmeniz açısından yardımcı olacaktır.

Bunun yanında depresyonda olan kişinin yalnız bırakılmaması ve gerekli duygu desteği alması lazımdır. Onu anlamaya çalışmak, yaşadığı bunalımın içerisindeyken sabırlı olmak ve onu iyi bir şekilde dinlemek gereklidir. Onun anlattığı ve sizinle paylaştığı konularda onu anlayarak ona bu konularda yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Kısa "boşver, takma’’ gibi cevaplar vermeniz onu anlamadığınızı düşünmesine yol açar. Dinleyerek destek olmaya çalışmalısınız. Eğer konuşurken intihar eğilimlerinden şüphe duyarsanız terapisti ile bağlantı kurarak bildirmeniz gereklidir.

Onunla zaman geçirdiğiniz konular ile ilgili baskıcı olmadan zevk aldığı şeylere isteyerek katılmasını sağlamalısınız. Hayata dair kopmalar yaşaması ve zevk almaması depresyonda olan kişinin doğal bir sürecidir. Onu anlayarak bu konularda ısrarcı olmamalısınız. Bu süreci tamamlaması için kırıcı ya da onu suçlayıcı tavırlara girmemeniz gereklidir. Sabırlı olmak ve hoşgörüyle yaklaşmak önemlidir.

Ona sürekli bu durumun geçici olduğunu ve tedavi sonunda eski haline kavuşacağınızı aralarda hatırlatmalısınız.