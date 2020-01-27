Elazığ ve Malatya'daki Depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

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Resim temaslarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cezayir'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla afetzedelere kömür yardımı yapılacak.

Türkiye Kömür İşletmelerince, Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür depremzedelere dağıtılacak.

Soma ve Tunçbilek’ten sağlanan 30 bin ton kömür karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’daki afetzedelere dağıtılacak.