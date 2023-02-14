10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
10 bin TL deprem yardımının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz. 10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.
İster Adıyaman’da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek." ifadelerini kullandı.
Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak.