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Depremzedeler için 10 TL yardım parası verilecek! 10 bin TL yardım nasıl alınır, başvuru e-Devlet'ten mi yapılacak?

Depremzedeler için 10 bin TL deprem yardımı: 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere 10 bin TL yardım parası verileceğini duyurdu. Yaraların sarılması için ödenecek olan 10 TL deprem yardım parasının nasıl alınacağı sorgulanıyor. İşte 10 bin TL deprem yardım başvurusu ve yardım parasının ne zaman ödeneceğine dair ayrıntılar...

Giriş: 14.02.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilimizi etkileyen büyük depremde pek çok bina yıkıldı veya hasar gördü. Yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede ailelere 10 TL deprem yardımı yapılacağını açıkladı. İşte 10 bin TL yardım parası başvurusu ve ödemeleri ile ilgili bilgiler...

  • DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.

  • DEPREM YARDIM PARASI KAÇ TL?

    Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

  • 10 BİN LİRA DEPREM YARDIM PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    10 bin lira yardım parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. Buna göre vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı bekleniyor.

  • 10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    10 bin TL deprem yardımının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz. 10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.

    İster Adıyaman’da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek." ifadelerini kullandı. 

    Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak. 

  • KİRA VE TAŞINMA YARDIMI DA YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman’da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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