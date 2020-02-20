20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bölgede seferberlik ilan eden TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA'nın haberine göre, Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde depremzedeler için ayrılan 132 konutun kurayla belirlenen hak sahipleri evlerinin anahtarlarını almaya başladı. Evleri teslim edilen depremzedeler, yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.
'HAYATA YENİ BAĞLANDIM'
Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazı altından 14 saat sonra arama kurtarma ekiplerince kurtarılan Nazmiye Düşmez de evini teslim aldı. Düşmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde aynı evde kaldığı annesini kaybettiğini söyledi.
Enkaz altında 14 saat kaldığını anımsatan Düşmez, "Orada hayatın bittiğini hissediyorsunuz. Kurtulmam mucize, Allah'ın izniyle kurtuldum. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Herkese geçmiş olsun, zor bir meseleydi." dedi.
Kura çekiminde isminin okunmasıyla çok mutlu olduğunu anlatan Düşmez, "Allah herkesten razı olsun. Evi çok sevdim, mutlu oldum. İnsanın evi olunca hayata yeniden bağlanma hissi duyuyor. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
'BİZE HUZUR GELDİ, DEPREMİ UNUTTUK'
Depremzede Naci Günel de Abdullah Paşa Mahallesi'nde 2 evinin bulunduğu binanın ağır hasarlı olduğu için yıkıldığını aktardı.
"Allah devletimize zeval vermesin. Bu evleri bize verdi. Bize huzur geldi, depremi unuttuk." diyen Günel, anahtarını aldığı evi çok beğendiğini dile getirdi. Günel, evlerin geri ödeme taksitlerinin sabit tutulmasını istediklerine değinerek, "Devletimiz büyüktür, inşallah bizi bu depremin acısından kurtaracak. Evlerimize yerleşeceğiz." ifadelerini kullandı.
'ALLAH HERKESİ NASİP ETSİN'
Depremzede Ahmet Elçeri ise Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki evi ve dükkanının ağır hasarlı olduğu için yıkıldığını dile getirerek, "Çocuklarımın evine sığınmıştım. Devlet bize bu imkanı tanıdı. Kurada bana çıktı. Çok sevinçliyim. Allah herkese nasip etsin, herkesin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu. Elçeri, depremin ardından devletin yaptığı çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
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