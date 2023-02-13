Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

"GÜNÜMÜZÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇOCUKLAR VE KADINLARLA GEÇİYOR"
Depremin ardından bölgede hizmet verdiklerini belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner, "Manisa il jandarmadan 6 kadın astsubay depremin etkili oluğu illerden biri olan Malatya'daki depremzedelere yardım için geldik. Günümüzün büyük bir bölümü burada çocuk ve kadınlarla geçiyor. Çocuklarla etkinlik yapıp, kadınların sorunlarını dinleyip, çözümlüyoruz. Her zaman oluğu gibi bugün de vatanımızın ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.