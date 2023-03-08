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Depremlerin sinemaya etkisi ne oldu?

Giriş: 08.03.2023 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin sinemaya etkisi ne oldu?
Sinemaya deprem etkisi
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Depremlerden dolayı doğal olarak eğlence sektörü faaliyetlerine uzun bir süre ara verirken kültür - sanat faaliyetleri bir hayli azaldı. Ülke olarak tuttuğumuz yas, sinema sektörünü de ziyadesiyle etkiledi. Afet zamanında 1.222 sinema salonu kapandı

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ulus olarak hepimizde derin yaralar açtı.

An itibarıyla 46.104 vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerde 11 ilimizde yüzbinlerce bina yıkıldı.
Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerde doğal olarak eğlence sektörü faaliyetlerine uzun bir süre ara verirken kültür - sanat faaliyetleri bir hayli azaldı.

Konserler, çeşitli sahne gösterileri ve tiyatro oyunları yaklaşık 3 hafta boyunca ertelendi.
Sinema sektörü için de durum farklı değildi.
Birçok Türk filminin vizyon tarihi ertelenirken birçok işletmeci sinema salonunu belirli bir süre kapattı.
Öyle ki;
Gösterime giren film sayısı, yüzde 33 azaldı.
Öyle ki;
Yıkıma uğrayan 11 ilimizdekilerle birlikte afet zamanında 1.222 sinema salonu kapandı. 

Gösterimde olan filmlerin ise izleyici sayısı azaldı.
Ocak İzleyici Sayısı...6.259.677
Şubat İzleyici Sayısı... 2.216.145 
• Şubat ayındaki izleyici sayısı, ocak ayına oranla yüzde 182 azaldı.

Ocak Toplam Hasılat... 406.125.200 TL
Şubat Toplam Hasılat... 154.895.166 TL
• Şubat ayındaki hasılat, ocak ayına oranla yüzde 161 azaldı.

OCAK VE ŞUBAT’TA EN ÇOK İZLENEN İLK 5 FİLM

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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