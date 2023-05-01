Antakya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Mahallesi Muhtarı Süleyman Çaltak, talepleri doğrultusunda 83 konteyner muhtarlığın ilçede faaliyete geçirildiğini söyledi. Depremlerde bazı muhtarlıkların yıkıldığını, bazılarının ise hasar gördüğünü belirten Çaltak şöyle konuştu:
"Depremde 95 muhtarlığımızdan 35'i tamamen yıkıldı. Bunların haricindeki muhtarlıklar da ağırlıklı olarak bina altlarında olduğu için muhtarlarımız giremiyor. Çoğu için de zaten yıkım kararı alınmış durumda. İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD Koordinasyon Merkezi ve valilere ilettiğimiz taleplerimiz doğrultusunda konteyner muhtarlıklar sağlandı. Konteyner muhtarlıklarımız genellikle parklara, açık alanlara ve elektrik imkanı olan alanlara kuruluyor."