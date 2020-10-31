Yine bina öldürdü!

Dün İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamalara göre deprem nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. 831 kişi de yaralandı. İzmir’de meydana gelen depremin ardından depreme daha dayanıklı yapılar yapılması gündemdeyken, deprem uzmanlarının sıklıkla dile getirdiği "Deprem değil bina öldürür" sözü bir kez daha akıllara geldi. Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor. Bu nedenle depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi can kayıpları yaşanmasının önüne geçiyor.
17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE 52 BİN BİNA HASAR GÖRMÜŞTÜ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 1999'da İzmit ve Düzce depremlerinde zarar gören binalar yıkılarak can kayıpları ve ciddi yaralanmalara yol açmıştı. 1999 İzmit ve Düzce Depremleri'nde yaklaşık 52 bin bina hasar gördü.
* Binaların yüzde 70’i orta ve hafif,
* Yüzde 25’i ağır hasar gördü
* Yüzde 5’i yamyassı olacak şekilde yıkıldı.
* Hasarlı binaların yüzde 45’i kullanılamaz hale geldi.
17 Ağustos depreminde resmî raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bine yakın kişi yaralandı. 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı.
İYİ TASARLANMIŞ, İYİ MALZEME KULLANILARAK İNŞA EDİLMİŞ OLSAYDI...
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Bu binaların çoğu iyi tasarlanmış, iyi malzeme kullanılarak inşa edilmiş olsaydı yıkılmazdı. Depreme dayanıklı bina tasarlayarak, inşa ederek ve sürekli bakımını yaparak; büyük depremler sonrasında binalarda bir miktar hasar meydana gelse bile, sonuçta, daha az ekonomik zarar gören ve daha da önemlisi can güvenliği olan binalara sahip toplumlar yaratmış olunabilir."
3 Kasım 2019'daki Teke Tek programında Fatih Altaylı konukları Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ve Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar ile depreme dayanıklı binaların nasıl olması gerektiğini konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!