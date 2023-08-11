Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremlerle ilgili açıklama yaptı! - Güncel haberler

Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremlerle ilgili açıklama yaptı! - Güncel haberler

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Yurdun doğusunda üst üste meydana gelen depremlere ilişkin Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, yaşanan son depremleri şöyle değerlendirdi:

"BU DEPREM FAYLARI MTA HARİTASINDA YOK"

"Bugün (dün) olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4.3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5.2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki; Öncü depremi, İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?

2 Ağustos tarihinde Erzurum depremini değerlendirirken benzer depremler Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde olursa şaşırmam demiştim çünkü bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıştığını söylemiştim. İşte 4,2 Diyarbakır Kaledibi-Hani depremi pic.twitter.com/N5ByhPHAEX — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 10, 2023

"6 ŞUBAT'TAN SONRA BÖLGENİN SIKIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİM"

2 Ağustos tarihinde Erzurum depremini değerlendirirken, benzer depremler Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde olursa şaşırmam demiştim; çünkü bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıştığını söylemiştim. İşte 4.2 Diyarbakır Kaledibi-Hani depremi."