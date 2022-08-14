DEPREM! Son dakika: İzmir ve Kuşadası depremle sallandı! AFAD ve Kandilli deprem listesi - 14 Ağustos

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD 14 Ağustos listesi günün en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özelikle İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hissedilen ve Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD dakika depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 14 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.14 08:51:23 37.9705 27.1705 6.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 08:38:54 37.9652 27.1457 4.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 08:23:44 37.9808 27.1422 3.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 08:13:15 37.9727 27.2582 19.2 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel 2022.08.14 08:11:50 37.9873 27.1890 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 08:10:34 37.9335 27.1065 17.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 08:04:01 37.9733 27.1903 15.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:54:36 37.9760 27.1690 9.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:48:06 37.9692 27.1790 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:45:53 37.5965 29.2003 4.2 -.- 1.0 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2022.08.14 07:36:19 37.9715 27.1533 10.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:25:12 37.9867 27.1562 8.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:18:58 37.9910 27.1600 5.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:16:48 37.9768 27.0878 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:12:39 38.0243 27.1695 17.1 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel 2022.08.14 07:10:29 37.9783 27.1577 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:09:22 37.9945 27.2065 10.0 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel 2022.08.14 07:08:16 37.9757 27.1655 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:07:12 37.9740 27.1775 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 07:05:21 37.9898 27.1572 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:59:12 37.9802 27.1745 5.2 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:53:45 37.9795 27.1648 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:49:42 37.9710 27.1637 10.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:40:38 37.9793 27.1498 3.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:38:06 37.9795 27.1595 11.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:37:05 37.9820 27.1502 1.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:35:15 38.0117 27.2350 6.5 -.- 2.0 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel 2022.08.14 06:33:25 39.4237 33.0582 6.3 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2022.08.14 06:30:20 37.9933 27.1690 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:24:22 37.9748 27.2008 7.6 -.- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:18:48 37.9753 27.1850 10.7 -.- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 05:37:46 36.6960 31.2225 24.8 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2022.08.14 05:21:58 38.7445 27.8007 9.6 -.- 2.3 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ