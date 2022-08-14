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Haberler Gündem DEPREM! Son dakika: İzmir ve Kuşadası depremle sallandı! AFAD ve Kandilli deprem listesi - 14 Ağustos

Ege beşik gibi... Son dakika: İzmir ve Kuşadası üst üste iki depremle sallandı!

Son dakika deprem haberleri... Kuşadası Körfezi'nde bu sabah saatlerinde üst üste iki deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Menderes ilçesinde oldukça şiddetli hissedilen deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli 14 Ağustos son depremler listesi...

14.08.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM! Son dakika: İzmir ve Kuşadası depremle sallandı! AFAD ve Kandilli deprem listesi - 14 Ağustos

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD 14 Ağustos listesi günün en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özelikle İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hissedilen ve Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD dakika depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 14 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.14 08:51:23  37.9705   27.1705        6.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 08:38:54  37.9652   27.1457        4.8      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 08:23:44  37.9808   27.1422        3.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 08:13:15  37.9727   27.2582       19.2      -.-  1.6  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2022.08.14 08:11:50  37.9873   27.1890        7.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 08:10:34  37.9335   27.1065       17.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 08:04:01  37.9733   27.1903       15.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:54:36  37.9760   27.1690        9.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:48:06  37.9692   27.1790       12.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:45:53  37.5965   29.2003        4.2      -.-  1.0  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2022.08.14 07:36:19  37.9715   27.1533       10.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:25:12  37.9867   27.1562        8.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:18:58  37.9910   27.1600        5.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:16:48  37.9768   27.0878        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:12:39  38.0243   27.1695       17.1      -.-  1.6  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2022.08.14 07:10:29  37.9783   27.1577        6.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:09:22  37.9945   27.2065       10.0      -.-  1.5  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2022.08.14 07:08:16  37.9757   27.1655        7.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:07:12  37.9740   27.1775        5.3      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 07:05:21  37.9898   27.1572        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:59:12  37.9802   27.1745        5.2      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:53:45  37.9795   27.1648        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:49:42  37.9710   27.1637       10.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:40:38  37.9793   27.1498        3.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:38:06  37.9795   27.1595       11.8      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:37:05  37.9820   27.1502        1.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:35:15  38.0117   27.2350        6.5      -.-  2.0  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2022.08.14 06:33:25  39.4237   33.0582        6.3      -.-  1.3  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel
2022.08.14 06:30:20  37.9933   27.1690        4.6      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:24:22  37.9748   27.2008        7.6      -.-  4.9  4.7   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:18:48  37.9753   27.1850       10.7      -.-  3.8  3.9   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 05:37:46  36.6960   31.2225       24.8      -.-  1.9  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   İlksel
2022.08.14 05:21:58  38.7445   27.8007        9.6      -.-  2.3  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel

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