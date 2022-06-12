Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 21:35'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.89 kilometre derinlikte meydana gelen deprem endişeye neden oldu.