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DEPREM SON DAKİKA GELİŞMESİ | Türkiye iki büyük deprem ile sarsıldı: AFAD, Kandilli ile kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu, depremde kaç kişi öldü?

Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Türkiye'de yurt genelinde sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan veriler ile 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Çevre illerde de hissedilen depremler artçılar ile devam ediyor. İşte yaşanan son depremler ile deprem olan illerin listesi...

Giriş: 07.02.2023 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. 10 kentte hasara sebep olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. AFAD  depremde ölen ve yaralanan kişiler hakkında açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerden etkilendi. İşte, "Hangi illerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorusunun yanıtı ve yaşanan depremden son gelişmeler...

  • AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

    AFAD, dün akşam saat 21.20'de Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 6 bin 217 binanın yıkıldığını bildirdi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.

  • TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • AFAD: TÜM HIZIMIZLA ÇALIŞIYORUZ

    Dün saat 23.25'te açıklama yapan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

  • DEPREMDEN 10 İL ETKİLENDİ

    Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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