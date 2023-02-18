Bununla beraber MOTAŞ trambüs işletmemiz içerisinde bulunan misafirlerimize 24 saat sağlık hizmeti de sunuyoruz. Burada gün içerisinde yaklaşık 10 bin insanımıza ulaşabiliyoruz, dokunabiliyoruz. Bu insanlarımızın da özellikle kıyafet, deterjan, kişisel temizlik malzemeleri battaniye ısıtıcı gibi malzemelerini direkt olarak kendilerine ulaştırma fırsatı yakalıyoruz. Tabi burada bulunan hemşirelerimiz, doktorlarımız da trambüslerimiz ve diğer alanlardaki bireyleri tek tek geziyorlar. Tek tek onlarla yakından ilgileniyorlar."