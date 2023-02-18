Sonra bu otobüslerde bulunan vatandaşlarımızın tamamı, yakında bina olmayan, herhangi bir çöküntü veya tehlike arz etmeyecek olan bu alana getirildi. Burada bulunan trambüslerimizin elektrikli olması dolayısıyla şehirde o an elektriğin kesilebilecek olma ihtimali ve kimi yerlerde kesilmiş olması dolayısıyla onların ısınmalarını ve barınmalarını geçici de olsa sağlayabilmek adına burada topladık.