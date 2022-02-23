Deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Şubat 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 23 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.23 08:46:26 38.5067 40.6183 5.0 -.- 2.1 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2022.02.23 08:40:19 36.9973 28.2622 5.0 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.23 07:56:20 39.3640 26.0198 8.8 -.- 2.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.23 07:38:27 36.8140 31.1892 70.6 -.- 2.5 -.- DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.02.23 07:23:12 39.5483 26.1147 12.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.02.23 06:44:12 36.6573 28.0945 15.3 -.- 2.2 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.23 06:12:03 38.9783 30.2150 7.0 -.- 3.3 3.1 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:28:12 39.1100 29.0478 15.3 -.- 1.3 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:09:45 39.1497 29.0507 9.2 -.- 2.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:07:12 39.3870 25.9585 10.4 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.23 03:06:48 39.0090 29.8635 6.1 -.- 3.3 3.1 SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 01:29:00 37.9233 27.1033 17.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.23 01:25:12 39.4043 27.8767 7.7 -.- 1.7 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel

2022.02.23 01:03:31 38.0783 42.8687 5.0 -.- 2.3 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.02.23 00:24:34 37.0128 28.3007 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.23 00:16:13 35.9897 26.7223 71.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.23 00:03:02 37.9483 42.0135 5.0 -.- 2.0 -.- AYDINLAR (SIIRT) İlksel