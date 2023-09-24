Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...