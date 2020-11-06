6 Kasım son depremler haritası açıklandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6.6 şiddetindeki depremi sonrası Türkiye'de deprem aramaları yeniden arttı. Bölgede yaşanan artçı depremler nedeniyle son depremler listesi ile ilgili aramalar devam ediyor. Peki en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

EGE'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:31'De Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi