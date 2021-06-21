İşte meydana gelen son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Haziran Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 21 HAZİRAN 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 10:13'de Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 HAZİRAN 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.21 10:13:30 36.4138 27.0758 8.6 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 09:54:50 37.1783 36.1613 5.3 -.- 3.1 3.2 KESMEBURUN-(OSMANIYE) İlksel
2021.06.21 09:23:02 36.4663 21.8527 25.8 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
2021.06.21 09:07:32 38.7817 26.7107 26.1 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.21 09:04:23 36.3387 27.1812 8.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 08:41:44 36.4173 27.1662 14.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 08:22:44 39.9920 26.9143 7.9 -.- 2.8 -.- ETILI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2021.06.21 08:09:30 38.4725 25.8283 9.0 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.21 06:04:19 37.9097 27.2577 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.21 03:43:58 37.8348 29.2908 25.4 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 03:18:23 36.4028 27.1703 20.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:58:11 38.7120 39.4527 18.5 -.- 1.9 -.- KIRACKOY-(ELAZIG) İlksel
2021.06.21 02:46:09 36.3733 27.1812 17.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:25:56 38.1175 28.8167 5.0 -.- 1.5 -.- DERBENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 00:36:04 40.1168 31.6888 6.5 -.- 1.9 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.06.21 00:25:04 38.3155 38.8518 11.7 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.06.21 00:12:05 38.9187 43.5062 5.0 -.- 1.9 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2021.06.20 22:32:47 36.4943 27.3090 28.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.20 22:12:22 38.4367 26.8782 5.3 -.- 3.3 3.1 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 21:14:57 39.1478 40.5147 2.3 -.- 3.0 3.2 BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.06.20 19:27:57 36.9962 27.7248 8.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.06.20 18:55:04 40.3992 29.1078 18.9 -.- 1.3 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.06.20 18:39:51 40.6725 30.5147 7.4 -.- 2.3 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2021.06.20 17:15:43 40.0698 28.7790 6.5 -.- 2.9 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.06.20 17:15:12 40.0600 28.8048 8.8 -.- 2.7 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel
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