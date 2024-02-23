Erzurum ve Çanakkale depremle sallandı! 23 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesine göre; 23 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde Erzurum ve Çanakkale'de deprem meydana geldi. Ülkemizde gün içerisinde yaşanan sarsıntılara ilişkin "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok ilimizde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de yurdumuzda yaşanan son depremleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Çanakkale peş peşe 5 deprem ile sallandı. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...
ERZURUM'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08.29'da Erzurum'un Hınıs ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 km olarak kaydedildi.
ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilki saat 05:54'te 2.0 büyüklüğünde olan peş peşe 5 deprem yaşandı. Depremlerin en büyüğü 2.5 olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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