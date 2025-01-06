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        Haberler Bilgi Spor Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Kral Kupası Deportiva Minera - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası

        İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Dep Minera karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi takım ise taraftarı önünde güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Cartagonova'da oynanacak mücadelede Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Deportiva Minera - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:40
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        • 1

          Real Madrid ile Deportiva Minera İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, rakibini mağlup etmek istiyor. Ev sahibi takım ise kupa karşılaşmasında galip gelmenin planlarını yapıyor. Milli yıldız Arda Güler’in Deportiva Minera maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Deportiva Minera - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        • 2

          DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Deportiva Minera - Real Madrid maçı, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yani bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 3

          DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Deportiva Minera - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Diaz, Mbappe

          Deportiva Minera: Fran Martínez, Juanmi, Julio Algar, David Morante, José Mas, Petcoff, Britos, Baradji, Javier Vera, Francis Ferrón, Omar Perdomo

        • 5

          DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tivibu.com.tr/spor

        • 6

          ARDA GÜLER DEPORTİVA MİNERA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

          Ancelotti, Deportiva Minera maçında bu sezon boyunca fazla süre alamayan futbolculara şans vereceğini söylerken Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayacağı İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde belirtildi.

        • 7

          Öte yandan tecrübeli teknik direktör, bu sezon boyunca kaçan penaltılarla ilgili "Bir penaltı sorunumuz mevcut" diyerek konuştu ve Arda Güler'in de adını saydı.

          Ancelotti konuyla ilgili "Penaltı için her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Jr, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir" ifadelerini kullandı.

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