Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR

DENİZLİSPOR: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

STAT: Denizli Atatürk Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Lopes, Tolgahan (Denizlispor) Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

CEZALI: Campi (Trabzonspor)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

40. RANDEVU

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.